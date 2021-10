Visionary Bergamo, primi 200 posti a ruba per il festival delle idee under 35

Sabato 2 ottobre, dopo 24 ore e 200 posti disponibili andati a ruba, si è chiusa la prima tranche di iscrizioni per Visionary Bergamo, evento-maratona di brainstorming collettivo che si terrà il 4 dicembre dalle 9 alle 18 in Fiera. I posti disponibili alla prima data utile per iscriversi erano 100; visto il boom di richieste, ne sono stati messi a disposizione 200. La seconda tornata di iscrizioni sarà il 27 ottobre e ci saranno a disposizione altri 100 posti da accaparrarsi in 24 ore sul sito www.visionarybergamo.com. Cinquecento giovani under 35 avranno l’opportunità di confrontarsi sul tema della velocità e, più nello specifico, cercheranno di dare una risposta alla seguente domanda: quanto veloce sarà la Bergamo di domani? «L’iniziativa proposta è un’azione ad impatto sociale sul territorio, non si tratta semplicemente di un evento fine a se stesso. C’è la volontà di apportare un cambiamento in città attraverso le idee dei giovani» afferma Luca Andreini, organizzatore di Visionary Bergamo, che aggiunge: «È un’occasione innovativa per i giovani, qualcosa che non esiste a Bergamo, un posto nuovo dove le nuove generazioni possono discutere».