Visite saltate, si comincia a pagare Il «Papa Giovanni» invia 2.880 lettere

Un anno fa Maria Beatrice Stasi era al suo debutto a Bergamo, primo direttore generale donna dell’Asst Papa Giovanni XXIII. I primi dodici mesi stanno per terminare, il futuro dell’Asst Papa Giovanni come sarà? «Abbiamo avviato progetti interessanti: li declineremo con le prossime linee guida del Piano organizzativo. Possiamo sintetizzare in due filoni: alta specialità per il Papa Giovanni, sviluppo e completamento dei collegamenti tra ospedale e territorio».