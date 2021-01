Vivono al freddo con tre bimbi Chignolo, ora rischiano la separazione

Delusione e frustrazione. Ma soprattutto tanta paura, quella di non poter andare avanti così ancora a lungo o di doversi dividere e finire uno da una parte e uno dall’altra. Paura che Idemudia Billy, 62 anni, e sua moglie Hey Success, 33, entrambi di origini nigeriane e residenti a Chignolo d’Isola insieme ai loro tre figli piccoli, non riescono a nascondere. «Ormai lei passa le giornate a piangere – racconta Cristina Giuliani, volontaria del Centro di primo ascolto -Caritas della parrocchia-. Su segnalazione dell’assistente sociale comunale, sono mesi che stiamo cercando loro una casa, ma senza risultati. I privati e le agenzie che abbiamo contattato, dicono di non voler affittare a extracomunitari».

Cittadinanza italiana, Idemudia è arrivato nel nostro Paese nel 1996 insieme alla prima moglie. Dal 2001 lavora alla Fonderia Brembo di Mapello come operaio turnista, con un contratto a tempo indeterminato. Hey invece è arrivata in Italia nel 2013, anno in cui sono sposati. Per un anno, fino alla prima gravidanza, ha lavorato come traduttrice al Tribunale di Bergamo e lo scorso anno ha avviato le pratiche per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Inizialmente abitavano a Terno d’Isola, ma nel 2019 si sono trasferiti a Chignolo.