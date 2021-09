Volare col green pass, il reportage: resta il nodo sicurezza

La prima (delle tante) mail che ci raggiunge dopo aver chiuso l’acquisto di un biglietto di Ryanair è perentoria: «Il mancato rispetto dei requisiti di viaggio locali può comportare una multa, il negato imbarco o il divieto d’ingresso nella tua destinazione». Già, volare ai tempi del Covid significa anche districarsi tra green pass, moduli di localizzazione, distanze e test, ma tutto sommato può essere un prezzo da pagare accettabile per il ritorno alla normalità. I problemi cominciano quando qua e là si trova qualche falla e nasce il dubbio.

«È responsabilità di ogni passeggero verificare gli obblighi locali prima d’intraprendere il viaggio» aggiunge Ryanair. E fin qui ci può stare, ma quando si tratta di stabilire gli obblighi sui controlli l’applicazione della normativa comincia a farsi pericolosamente indefinita. Nota bene, dal giorno della prenotazione all’antivigilia del viaggio gli irlandesi volanti si disinteressano della questione, bombardandoci in compenso di mail dove cercano di venderti la qualunque: dalla scelta del posto a sedere (promettendoti le peggio cose, come se stare seduto in mezzo fosse la pena capitale...) alle assicurazioni, dallo snack all’auto passando per il transfert. In questo il Covid non li ha cambiati.