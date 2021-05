Volo dall’India, la paura della variante. Si attendono i risultati dei test

Dopo il test antigenico anche il molecolare conferma la positività per 6 passeggeri atterrati lunedì a Orio. I tamponi inviati all’ospedale «Sacco» di Milano per la tipizzazione: i risultati sono attesi tra giovedì e venerdì.

Dopo il timore, la conferma: i 6 passeggeri del volo da Amritsar a Orio sono risultati positivi anche al test molecolare dopo quello antigenico. Entrambi erano stati effettuati lunedì sera al momento del loro arrivo con un volo charter della compagnia HiFly per il rimpatrio di nostri connazionali (molti in possesso di doppio passaporto) dall’India. Erano 128 a bordo, compresi i 12 componenti dell’equipaggio, più un infante.

Dal sistema di controlli allestito in aeroporto erano emersi sei passeggeri positivi al test antigenico. Sono stati subito sottoposti, per avere la certezza, anche a quello molecolare e portati in isolamento a bordo di mezzi di biocontenimento alla Muratella di Cologno al Serio insieme ad altri passeggeri risultati però negativi. La settantina rimanente ha invece trovato ospitalità al Mercure Hotel di viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo. Tutti resteranno in isolamento per 10 giorni, trascorsi i quali verranno sottoposti a un nuovo test antigenico.