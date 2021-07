Zinco e piombo in Val del Riso: le estrazioni porterebbero 100 posti di lavoro

È confermato, il minerale c’è, ricco e abbondante. Nelle Prealpi Bergamasche c’è una fascia, con andamento est-ovest, ricca di minerali non ferrosi, chiamata genericamente «Metallifero bergamasco», mentre sui testi scientifici è classificato come «Distretto a piombo, zinco, fluorite e barite di Gorno».

Tale nome è dovuto al fatto che sul territorio di questo comune sono avvenuti antichi scavi e lavorazioni dei metalli, dove poi, tra Ottocento e Novecento, si sono insediati gli uffici ed i principali impianti di lavorazione del minerale, tanto da prendere la denominazione «Miniere di Gorno». Fatti salvi i nomi scientifici e storici, che vanno salvaguardati, il giacimento attraversa tutta la Bergamasca, sconfinando a est nella Valle Camonica e a ovest nella Valsassina, e i Comuni principalmente interessati negli anni dai relativi lavori minerari sono stati Gorno, Oneta, Oltre il Colle, Dossena, Premolo e Parre, e marginalmente San Giovanni Bianco, Camerata Cornello, Valtorta e Colere. I minerali presenti sono nati dall’acqua e dal fuoco, precisamente in un mare poco profondo in cui più bocche vulcaniche eruttavano magma in continuazione, ecco perché si presentano in «colonne» che dalla superficie scendono più o meno perpendicolarmente verso il basso.