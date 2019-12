Ztl di Natale, 650 mila in centro «Ora più fondi per i negozi 4.0»

Numeri in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Viscardi: «Le prossime sfide: consegna a domicilio e spinta sulla tecnologia».

I commercianti per loro natura non sono mai soddisfatti, quest’anno però sono i numeri a confermare la riuscita dei weekend natalizi, che hanno portato in centro migliaia di persone. Si può anche calcolare la cifra esatta: 650 mila distribuite nei cinque weekend dall’accensione delle luminarie, l’ultima settimana di novembre, a l’altro ieri. Un dato ricavato dal monitoraggio costante degli occhi elettronici installati nel 2014 dal Distretto urbano del commercio con l’obiettivo di monitorare e analizzare i flussi nelle strade cittadine nel quadrilatero che va da viale Papa Giovanni fino a piazza Pontida.