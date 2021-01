Zucchi, contagi contenuti Tanti gli asintomatici rilevati

Sono 38 i nuovi positivi accertati ieri nella Bergamasca (+34 domenica) e non sono stati riscontrati decessi per Covid (+1 il giorno prima). Un quadro di sostanziale stabilità e rassicurante rispetto ad altre province.

«Siamo in una situazione di contenimento ragionevole tra Bergamo e provincia – ha evidenziato Alberto Zucchi, epidemiologo di Ats Bergamo, ospite ieri nel tg di Bergamo Tv, in cui ha illustrato i dati bergamaschi -. Nonostante possibili situazioni problematiche determinate da feste o eventuali assembramenti per la corsa agli acquisti nel periodo natalizio, non abbiamo rilevato modifiche sostanziali sulla casistica di incidenza del Covid nella Bergamasca. Nell’ultima settimana sono stati rintracciati 528 nuovi casi, che equivalgono a 75 giornalieri in media. Inoltre la gran quantità dei positivi rilevati in questo periodo sono soggetti asintomatici o paucisintomatici. Ciò non vuol dire che dobbiamo stare tranquilli perché il Covid può riservare sempre brutte sorprese, però i dati sono chiari».