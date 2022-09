3M, più flessibilità al lavoro: «Così tutti più produttivi»

Un nome, un programma. Si chiama «Work your way» il nuovo modello di lavoro flessibile lanciato dal gruppo 3M per favorire una migliore conciliazione fra lavoro e vita privata. Tre i punti chiave: flessibilità, diritto alla disconnessione e dipendente al centro. Il progetto, che verrà progressivamente esteso in tutto il mondo, in Italia è appena partito e viene applicato anche nello stabilimento di Grassobbio, dove lavorano circa 70 dipendenti, il 30% dei quali come impiegati.