A2A, un dividendo da 2,16 milioni per Palafrizzoni

I conti (buoni) di A2A porteranno nelle casse del Comune di Bergamo un assegno di 2,16 milioni di euro per la sua quota di partecipazione nella multiutility. Il cda di giovedì 16 marzo ha infatti proposto per i soci un dividendo da 0,0904 euro per azione, (0,0849 euro a titolo di componente ricorrente e 0,0055 euro a titolo di componente non ricorrente). La cifra esatta che entrerà nelle casse comunali si conoscerà solo dopo la data di stacco della cedola che sarà formalizzata il 26 aprile quando si riunirà l’assemblea della multiutility che fa capo ai Comuni di Milano e Brescia. Prima di quella data, infatti, la giunta Gori prevede di vendere circa un milione e 700 mila azioni dell’attuale quota azionaria pari allo 0,9% del capitale.