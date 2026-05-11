Abb investe 100 milioni per un nuovo stabilimento a Dalmine che creerà 200 posti di lavoro

Duecento nuovi posti di lavoro a Dalmine

È prevista la realizzazione di un sito di nuova generazione, dotato di linee produttive avanzate e digitalizzate, laboratori di test con strutture e strumentazioni all’avanguardia e processi orientati alla sostenibilità. Tutte le attività produttive e gli uffici ospitati nella sede operativa dal 1979 saranno trasferiti nel nuovo stabilimento, che sarà pronto all’inizio del 2029 e sorgerà a poche centinaia di metri dall’attuale stabilimento, a sottolineare la volontà di Abb di restare ancorata al territorio bergamasco.