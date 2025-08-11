Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Lunedì 11 Agosto 2025

Abbonamenti Atb e Teb, il 20 gosto al via i rinnovi: ora è possibile anche online

IL NUOVO ANNO SCOLASTICO. Dal 20 agosto acquisti e rinnovi anche online, tariffe invariate e agevolazioni confermate.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo

Dal 20 agosto sarà possibile acquistare o rinnovare gli abbonamenti Atb e Teb per la stagione 2025-2026 anche online, tramite il sito atb.bergamo.it, senza recarsi agli sportelli. La novità riguarda anche la richiesta della Smart Card, necessaria per l’abbonamento, che potrà essere ricevuta direttamente a casa.

Sportelli e prenotazioni

Gli utenti che preferiscono il canale tradizionale potranno rivolgersi agli sportelli di Atb Point, alla biglietteria della Stazione Autolinee o alla sede Atb di via Gleno. In questi due ultimi casi, è possibile prenotare un appuntamento, obbligatorio per la sede Atb.

Smart Card: costi e validità

La Smart Card, che ha sostituito la B-Card, costa 10 euro e ha validità di cinque anni. È richiedibile online o di persona presso i punti indicati.

Tariffe e agevolazioni confermate

Le tariffe restano invariate anche per il 2025-2026, così come le agevolazioni per under 14, over 65, studenti, famiglie e gli abbonamenti cumulativi urbano + extraurbano. Confermata anche la tariffa agevolata UniBG per studenti universitari, attivabile online con numero di matricola e codice fiscale.

Convenzioni per gli abbonati

Agli abbonati restano accessibili le convenzioni con sconti e vantaggi in varie realtà del territorio, tra cui il servizio di bikesharing La BiGi, Fondazione Teatro Donizetti, Accademia Carrara, L’Eco di Bergamo, QC Terme e ItalianOptic.

Dove informarsi

Informazioni su costi, modalità, utilizzo della Smart Card e orari degli sportelli sono disponibili sul sito www.atb.bergamo.it, sul pieghevole informativo o presso l’Atb Point in Largo Porta Nuova 16 a Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Internet
Economia, affari e finanza
Macroeconomia
Tariffe
Beni Consumo
Commercio elettronico
Fondazione Teatro Donizetti
Carrara