Abbonamenti Atb e Teb, il 20 gosto al via i rinnovi: ora è possibile anche online

Dal 20 agosto sarà possibile acquistare o rinnovare gli abbonamenti Atb e Teb per la stagione 2025-2026 anche online, tramite il sito atb.bergamo.it, senza recarsi agli sportelli. La novità riguarda anche la richiesta della Smart Card, necessaria per l’abbonamento, che potrà essere ricevuta direttamente a casa .

Sportelli e prenotazioni

Smart Card: costi e validità

La Smart Card, che ha sostituito la B-Card, costa 10 euro e ha validità di cinque anni. È richiedibile online o di persona presso i punti indicati.