Economia / Bergamo Città
Lunedì 11 Agosto 2025
Abbonamenti Atb e Teb, il 20 gosto al via i rinnovi: ora è possibile anche online
IL NUOVO ANNO SCOLASTICO. Dal 20 agosto acquisti e rinnovi anche online, tariffe invariate e agevolazioni confermate.
Bergamo
Dal 20 agosto sarà possibile acquistare o rinnovare gli abbonamenti Atb e Teb per la stagione 2025-2026 anche online, tramite il sito atb.bergamo.it, senza recarsi agli sportelli. La novità riguarda anche la richiesta della Smart Card, necessaria per l’abbonamento, che potrà essere ricevuta direttamente a casa.
Sportelli e prenotazioni
Gli utenti che preferiscono il canale tradizionale potranno rivolgersi agli sportelli di Atb Point, alla biglietteria della Stazione Autolinee o alla sede Atb di via Gleno. In questi due ultimi casi, è possibile prenotare un appuntamento, obbligatorio per la sede Atb.
Smart Card: costi e validità
La Smart Card, che ha sostituito la B-Card, costa 10 euro e ha validità di cinque anni. È richiedibile online o di persona presso i punti indicati.
Tariffe e agevolazioni confermate
Le tariffe restano invariate anche per il 2025-2026, così come le agevolazioni per under 14, over 65, studenti, famiglie e gli abbonamenti cumulativi urbano + extraurbano. Confermata anche la tariffa agevolata UniBG per studenti universitari, attivabile online con numero di matricola e codice fiscale.
Convenzioni per gli abbonati
Agli abbonati restano accessibili le convenzioni con sconti e vantaggi in varie realtà del territorio, tra cui il servizio di bikesharing La BiGi, Fondazione Teatro Donizetti, Accademia Carrara, L’Eco di Bergamo, QC Terme e ItalianOptic.
Dove informarsi
Informazioni su costi, modalità, utilizzo della Smart Card e orari degli sportelli sono disponibili sul sito www.atb.bergamo.it, sul pieghevole informativo o presso l’Atb Point in Largo Porta Nuova 16 a Bergamo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA