«Abuso di posizione dominante», l’Antitrust sanziona Ryanair

Sotto la lente dell’Antitrust anche le quote di mercato pari al «38-40% dei passeggeri trasportati nell’insieme di rotte da e per l’Italia e in continua crescita, anche da numerosi altri indicatori», forieri di un «significativo potere di mercato» e della capacità di «agire in misura indipendente da concorrenti e consumatori, anche considerando il significativo distanziamento rispetto alle performance dei principali vettori concorrenti».

Tutto sarebbe iniziato «a partire da metà aprile 2023», con interventi di intensità «via via crescente» fino a bloccare «in modo totale o intermittente» i tentativi di prenotazione da parte delle agenzie di viaggio sul proprio sito . A inizio 2024 sono arrivati poi gli accordi di partnership con agenzie online e fisiche , fissando «condizioni limitative della possibilità di offrire il volo Ryanair combinato con altri servizi». Una situazione che si sarebbe sanata solo lo scorso aprile, quando - spiega l’Antitrust - Ryanair ha reso disponibile alle agenzie la soluzione completa «whitelabel iFrame» consentendo di «ripristinare corrette condizioni di concorrenza nel mercato a valle dei servizi turistici».

La sanzione da 255,7 milioni ha ricevuto il plauso delle associazioni di consumatori come il Codacons e degli operatori come Aiav e Fiavet-Confcommercio e di eDreams. Dublino invece, anche per bocca dell’amministratore delegato Michael O’ Leary, si dice certa che «lo sforzo privo di fondamento dell’Agcm di ridefinire la sentenza del Tribunale di Milano e di stabilire erroneamente che Ryanair abbia una posizione dominante sarà ribaltato in appello». Secondo Ryanair poi l’Antitrust è stata spinta ad agire da «un’agenzia di viaggio online spagnola, che ha ripetutamente ricaricato le tariffe a danno degli ignari consumatori, e da un numero esiguo di agenzie in Italia»