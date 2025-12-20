Acque Nestlé e San Pellegrino: investitori alla finestra

E non sarebbe l’unico brand. Secondo indiscrezioni che si susseguono ormai da qualche tempo, rilanciate ancora nella giornata di venerdì 19 dicembre, la multinazionale svizzera Nestlé avrebbe in mente un futuro ben preciso per la divisione delle acque minerali. Sarebbe infatti intenzionata a trovare investitori interessati e avrebbe incaricato Rothschild & Co. di organizzare un’asta già con l’avvio del 2026. E i candidati non mancherebbero. Due sarebbero americani: CD&R e One Rock Capital, che nel 2021 aveva acquisito le acque Nestlé del Nord America. Oltre al fondo francese Pai.