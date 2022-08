Acquisto cibi e bevande: multe per commercianti e baristi che non pagano i fornitori entro 30 giorni

Contratti scritti e termini di pagamento perentori per le forniture di prodotti agricoli e alimentari. Commercianti e pubblici esercizi esprimono preoccupazione per gli effetti e le sanzioni previsti dal nuovo decreto legislativo 198/2021, entrato in vigore dal 15 giugno , con l’obiettivo di evitare pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agroalimentare. La norma introduce una nuova disciplina, dall’obbligo di contratti di cessione redatti in forma scritta (che può essere assolta anche con documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti) e della durata di almeno 12 mesi. Una novità significativa riguarda anche i termini perentori di pagamento, fissati a 30 giorni dalla fornitura per i prodotti deperibili e a 60 giorni per quelli non deperibili.