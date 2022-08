Addio a Doglioni Majer, il re delle macchine da caffè

Ha fatto crescere la Carimali Spa di Chignolo d’Isola, un’azienda che da oltre 100 anni è conosciuta quale produttore e distributore di macchine per caffè professionali, e l’ha trasformata in un’azienda internazionale chiamata Vea . Si è spento all’età di 55 anni Andrea Doglioni Majer. Ne dà notizia il figlio Umberto con un messaggio sul portale per professionisti e aziende Linkedin.