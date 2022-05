Addio all’imprenditore dei sottaceti, ad Abbazia è morto Graziano Belotti

Lunedì un attacco di cuore e il ricovero in ospedale: per giorni Belotti ha provato a combattere contro la sorte avversa. Venerdì il decesso. In tutta la valle lo ricordano come una persona dedita al lavoro e alla famiglia.

In questi decenni ha portato il nome della sua Abbazia in tutta Italia e anche all’estero, grazie a una produzione in continua crescita e un rapporto solare con i suoi dipendenti: i 17 lavoratori della ditta Belotti lo scorso marzo avevano organizzato una festa a sorpresa per i suoi 80 anni, nell’anno in cui la ditta festeggia i 55 anni dalla fondazione.