Aeroporto, decolla anche il commercio: «Aumento del 20%»

«Questi sono i primi risultati degli investimenti fatti in momenti molto complicati, e i fatti ci stanno dando ampiamente ragione». L’aeroporto di Orio al Serio sta crescendo su tutta la linea: luglio si è chiuso a quota 1 milione 320mila passeggeri, 27mila in meno dello stesso mese del 2019 (ultimo anno prima dell’emergenza Covid) «ma il dato è fortemente influenzato dagli scioperi delle compagnie aeree» commenta il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga.Ergo, senza quel paio di weekend con disagi e voli cancellati il bilancio di luglio sarebbe stato superiore a quello di 3 anni fa «ma il dato conferma che siamo tornati ai livelli di prima della pandemia, pur con tutte le incertezze del caso». Numeri alla mano, nei primi 7 mesi del 2022 a Orio sono transitati 7 milioni 136mila 761 passeggeri: nel 2019 erano stati 7.819.309. All’appello ne mancano 682.548, l’8,7% in meno: dato frutto per due terzi delle restrizioni da Covid di gennaio. In sostanza l’aeroporto conferma la tendenza di questi ultimi tempi: per il quarto mese consecutivo è stato superato il milione di passeggeri e - soprattutto - recuperato oltre il 91% del traffico passeggeri pre pandemia.