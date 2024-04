Affitti in città: per un bilocale almeno 700 euro al mese - Video

Se si è single o famiglia monoreddito l’affitto in città è diventato ormai proibitivo e lo stipendio medio non basta per coprire le spese della casa. Anche a Bergamo il prezzo medio per l’affitto di un appartamento con soggiorno/cucina, camera è bagno si aggira sui 709 euro al mese: è quanto rileva uno studio di immobiliare.it. Il servizio di Simona Befani per Bergamo Tv.