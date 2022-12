Agli impiantisti riconosciuto il ruolo di «certificatori»

Importante novità per la categoria degli antennisti e impiantisti elettronici, che per la prima volta vedranno riconosciuta a livello normativo la propria professionalità e abilitazione nel campo delle nuove tecnologie. Mercoledì 28 dicembre entrerà infatti in vigore il decreto ministeriale 199/2022 che modifica la normativa di riferimento degli impiantisti elettrici ed elettronici ampliata la capacità operativa e certificativa dell’impiantista, ricomprendendo anche tutte quelle infrastrutture e dispositivi digitali all’interno degli edifici, come gli impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica e banda ultra-larga dato che tutti i segnali viaggeranno sempre più sulla rete telefonica.