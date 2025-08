Agricoltura, allevamento e non solo: torna la Fiera di Sant’Alessandro

In un mix tra tradizione e innovazione, da venerdì 5 a domenica 7 settembre torna la Fiera di Sant’Alessandro, per la sua ventidueseima edizione. Organizzata da Bergamo fiera nuova e Promoberg, la rassegna regionale è dedicata al settore primario: agricoltura, allevamento, equitazione, silvicoltura.

La fiera di Sant’Alessandro

Nata per onorare il santo patrono di Bergamo, nel corso della sua storia si è consolidata come punto di riferimento per gli operatori del settore. Un’occasione per gli appassionati che vogliono confrontarsi direttamente con i principali attori della filiera, che negli ultimi anni ha dovuto sempre di più fare i conti con il tema del cambiamento climatico, a cui si sono aggiunte periodiche problematiche di tipo sanitario per gli animali.