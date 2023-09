Amazon, il centro nel Piacentino diventa hub dei resi: spostamenti di personale su Bergamo

Cambia pelle il grande centro di distribuzione Amazon a Castelsangiovanni nel Piacentino: il sito diventerà l’hub italiano per i resi, ovvero i prodotti che i consumatori restituiscono al gigante dell’e-commerce. Lo riporta «Libertà», spiegando che la trasformazione implicherebbe l’eliminazione dei turni notturni e uno slittamento in avanti del picco di lavoro, dal Natale al periodo immediatamente successivo. Preoccupati i sindacati, per le ricadute sui lavoratori, ma l’azienda ha rassicurato che il cambiamento non prevede esuberi.