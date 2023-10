Amazon ci pensa: verso la Bergamasca i nuovi droni per consegnare la merce

Non è più fantascienza. Da fine 2024 anche in Italia Amazon consegnerà anche via aerea, attraverso l’utilizzo di droni, i pacchi ordinati. L’annuncio è stato dato a Seattle, sede del colosso dell’e-commerce, in occasione dell’evento «Delivering the future» in cui è stato presentato il nuovo modello di drone, l’«MK30», che sarà utilizzato quando l’innovativo servizio, denominato «Prime Air», verrà avviato in Italia. E che, grazie alla sua avanzata tecnologia, dovrebbe fugare anche dubbi e perplessità che inevitabilmente, quando si parla di consegna di pacchi via aerea, fanno sorgere soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. A «Prime Air» non sta lavorando solo Amazon ma anche l’Enac (Ente nazionale aviazione civile) e l’Enav (Ente nazionale assistenza volo).

Al momento la consegna di pacchi via aerea è realtà solo in alcuni stati americani, California e Texas. Ora Amazon ha deciso di allargare il servizio anche all’Europa, partendo appunto dall’Italia (oltre che dall’Inghilterra), Paese dove ha creato più di 18mila posti di lavoro a tempo indeterminato in oltre 60 sedi. Fra queste anche il centro smistamento di Casirate e quello di distribuzione di Cividate dove lavorano circa 1.500 persone a tempo indeterminato.

«Quando abbiamo avviato il programma Amazon Prime – ha dichiarato Lorenzo Barbo, a.d. di Amazon Italia Logistica – è stato considerato rivoluzionario. Far arrivare i pacchi alle persone dove li richiedevano, in pochi giorni, era emozionante. Da allora, abbiamo sviluppato nuove tecnologie e sostenuto investimenti nella nostra rete logistica che ci hanno aiutato a far arrivare i pacchi ai clienti in due giorni, un giorno e persino lo stesso giorno».

Limiti di peso e di distanze