A poco più di un anno dall’introduzione, è anche il momento dei bilanci. Le cifre raccontano che oggi l’assegno unico è percepito oggi da 993.555 nuclei familiari in Lombardia, di cui quasi 100mila in Bergamasca: la misura è diventata effettiva dal 1° marzo 2022, quando le erogazioni sono concretamente partite e il vecchio sistema degli assegni familiari è andato in soffitta. «Quando è entrato in vigore l’assegno unico avevamo rilevato alcune criticità, pur all’interno di un passaggio che ampliava la base complessiva dei beneficiari rispetto agli assegni familiari – spiega Marcello Razzino, presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Bergamo -: se da un lato c’è una quota di nuclei avvantaggiati in termini di importo, c’è ad esempio una platea che non ha avuto alcun guadagno se non una perdita ».