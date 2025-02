Antincendio, shopping Sebino con Fire Protection Solutions

Entra così a far parte del gruppo di Madone un’azienda storica nel mondo dell’antincendio. Fps, con sede a Rho, è infatti una realtà riconosciuta sul mercato italiano per la forte vocazione tecnica e le capacità distintive nella progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di impianti antincendio complessi. L’operazione ha visto la vendita della totalità delle quote di loro proprietà da parte di due dei precedenti soci di Fps, mentre il socio Luca Braido proseguirà insieme al gruppo Sebino nel percorso di sviluppo della società con una quota del 10%.