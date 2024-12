App di Intesa in tilt, problemi risolti: conti di nuovo accessibili

I problemi dalle 7 di lunedì 2 dicembre

A non funzionare i servizi App e home banking di Intesa Sanpaolo. Il disservizio non ha riguardato la totalità dei clienti, ma solo una parte degli accessi. Il problema tecnico si è via via risolto nell’arco della giornata per poi risolversi completamente solo 12 ore dopo verso le 19.30.