Arriva il maxi sconto per i contratti stabili: deduzione al 120%

Arriva il maxi sconto sul costo del lavoro per chi assume a tempo indeterminato. Le aziende che con nuove assunzioni aumentano i propri occupati potranno beneficiare di una maggiorazione pari al 120% del costo ammesso in deduzione, che sale al 130% se i nuovi assunti rientrano nelle cosiddette categorie fragili. Uno strumento per dare una spinta alle assunzioni stabili, cui si affiancheranno presto anche gli incentivi per l’occupazione di donne, giovani e nel Sud previste dal decreto Coesione.

Per il lavoro 2,8 miliardi

L’iter del decreto Coesione Il dl, su cui il governo ha chiesto il voto di fiducia, ha incassato il via libera del Senato e passa ora alla Camera, che ha tempo fino al 6 luglio per convertirlo in legge. Varato in Cdm alla vigilia del primo maggio, il provvedimento contiene, oltre all’attesa riforma dei fondi strutturali per superare le storiche difficoltà del nostro paese nella spesa dei fondi Ue, anche un pacchetto da 2,8 miliardi dedicato lavoro.

Bonus per giovani e donne

Spiccano in particolare i tre bonus dedicati ai giovani, alle donne e a chi assume nella Zes unica per il Mezzogiorno, che prevedono l’esonero contributivo del 100% per due anni e potranno essere riconosciuti per le assunzioni a tempo indeterminato fatte dall’1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Tra le novità aggiunte durante l’esame in commissione, ci sono le risorse, per 1,33 miliardi nel 2024, per assumere 245 segretari comunali e provinciali; 18 milioni di qui al 2029 per gli extracosti relativi al prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano; l’incremento (da 5,8 a 24,2 milioni) del fondo desinato a finanziare la Cig dei dipendenti di Alitalia. È stato intanto pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze il decreto attuativo che introduce il «superbonus» per le assunzioni previsto dalla riforma dell’Irpef.

Le altre categorie