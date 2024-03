Arrivano 120 miliardi da Intesa Sanpaolo per il rilancio delle Pmi

Un piano imponente quello che annuncia Intesa Sanpaolo, un nuovo programma di finanziamenti che mette a disposizione 120 miliardi di euro fino al 2026 per accompagnare la progettualità di Pmi, micro-aziende, terzo settore, filiere agroalimentari e del turismo. Il nuovo programma «Il tuo futuro è la nostra impresa» si articola su tre direttrici, transizione 5.0 ed energia, crescita sui mercati esteri e infine sviluppo digitale e cybersecurity.

Presentando il piano, Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha premesso: «Le imprese che investono oggi possono ritagliarsi un importante vantaggio competitivo nel prossimo futuro». Secondo Barrese «il mondo

delle imprese deve affrontare un riposizionamento tecnologico, digitale, geografico e generazionale in una logica di medio-lungo periodo e Intesa Sanpaolo è pronta a sostenerlo con questo piano da 120 miliardi di euro da qui fino al 2026». Il «nostro ruolo - ha proseguito - è attivare risorse finanziarie e strumenti dedicati ad accompagnare le scelte di investimento e far cogliere le opportunità del Pnrr e della Transizione 5.0. Ci rivolgiamo ad oltre 1,2 milioni di clienti tra Pmi e imprese più piccole, per tutti vogliamo stimolare un approccio di rilancio verso la crescita con nuovi mezzi e nuovi obiettivi condivisi».

Con il nuovo piano nasce inoltre Cresci Agri, una nuova linea di finanziamenti con durata fino a 30 anni dedicata allo sviluppo della produzione modulabile sul ciclo produttivo della filiera di appartenenza, oltre a prodotti per la copertura dai rischi sulle materie prime e a soluzioni ad hoc per l’efficientamento energetico e la crescita internazionale.Nell’ambito del nuovo programma risultano rilevanti in particolare i settori Agribusiness e Turismo, che necessitano di un accompagnamento specifico nella transizione verso modelli più innovativi, profittevoli e sostenibili. All’Agribusiness, in particolare, Intesa Sanpaolo ha dedicato dal 2021 una rete commerciale specialistica in grado di seguire l’intera catena produttiva, dalla produzione alla trasformazione.

Risalgono i finanziamenti