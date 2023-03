Aste immobiliari: 2022 in leggero calo ma mercato vivace

Calano rispetto al 2021 ma restano sempre tante le aste immobiliari bergamasche battute nel 2022. Secondo il report annuale del Centro studi Astasy di NPLs, a Bergamo e provincia, l’anno scorso, sono andati all’asta 2.397 immobili oltre un quarto in meno dell’anno precedente che aveva registrato 3.209 esecuzioni immobiliari. Diminuisce il numero ma non varia la posizione in classifica di Bergamo che mantiene il settimo posto a livello nazionale e il terzo a livello regionale, dopo Milano e Brescia, per numero di immobili all’asta.