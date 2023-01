Atlante compra punti di ricarica elettrica Ressolar

Atlante, società del gruppo Nhoa dedicata all’infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, ha acquisito il ramo d’azienda della mobilità elettrica di Ressolar. Lo si legge in una nota dell’acquirente diffusa il 26 gennaio, nella quale si spiega che Ressolar rappresenta «un’eccellenza italiana e dalla sua sede di Bergamo che fin dal 2006 realizza impianti per la produzione di energia pulita (fotovoltaici, idroelettrici e geotermici) e da alcuni anni ha iniziato lo sviluppo di una rete di stazioni di ricarica per veicoli elettrici , che ora confluirà nella rete Atlante, e una soluzione software ad essa dedicata».