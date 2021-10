Auto, ecobonus al via anche sull’usato

La proposta era stata avanzata da Loreno Epis, presidente degli autosalonisti bergamaschi di Ascom Molte le richieste nella prima settimana dall’entrata in vigore del contributo. Sul mercato mancano però le vetture.

AAA auto da vendere cercasi. Vanta una primogenitura bergamasca l’ecobonus messo a disposizione dal governo anche per l’acquisto di auto usate. La proposta scritta, indirizzata al presidente di Assomobilità e Federmotorizzazione, Simonpaolo Buongiardino, è infatti partita da Loreno Epis, presidente degli autosalonisti bergamaschi di Ascom Confcommercio Bergamo e consigliere nazionale di Federmotorizzazione. Unico neo: oggi sul mercato mancano le auto da vendere, con la domanda che supera ampiamente l’offerta.

«Sono veramente soddisfatto per il risultato storico che abbiamo ottenuto – conferma Loreno Epis, che gestisce l’omonimo autosalone a Scanzorosciate -. Il nostro presidente Buongiardino ha portato sul tavolo politico nazionale la proposta «made in Bergamo», che è stata recepita dal premier Mario Draghi. Le auto usate Euro 6 hanno le stesse caratteristiche di quelle nuove ed era giusto riconoscere il medesimo incentivo per la radiazione di una vettura inquinante».