Autunno «caldo» per l’energia elettrica, altri rincari in vista

Nei giorni scorsi l’Arera – l’Autorità di regolazione dell’energia – ha stimato che nel quarto trimestre dell’anno le bollette dell’elettricità subiranno un aumento del 18,6% per quel che riguarda il mercato tutelato, che in attesa del progressivo superamento interessa ancora quasi 10 milioni di famiglie in tutto il Paese (su poco più di 25 milioni di nuclei familiari nel Paese). La corsa dei prezzi del mercato tutelato segna ormai un paradosso, a dispetto del nome: ha prezzi più alti rispetto al mercato libero. È quanto emerge da un’analisi di Segugio.it, portale on line che ha comparato un buon numero di offerte di diverse compagnie energetiche: «L’attuale fotografia del mercato indica che passare al mercato libero oggi è tendenzialmente vantaggioso – spiega Paolo Benazzi, responsabile Utilities –. Nel cambio è però estremamente importante che il consumatore analizzi le bollette di luce e gas così da poter individuare le tariffe adatte ai propri consumi. Il pericolo è che una persona poco attenta a questi argomenti perché abituata da sempre ad essere in tutela, possa finire vittima di vendite aggressive e sottoscriva una tariffa pessima».