Caro vita, il carrello tricolore serve a poco. E i risparmi delle famiglie calano ancora

«Ancora più convenienza», una «spesa completa» a «prezzi vantaggiosi». Lo annunciano i cartelloni pubblicitari all’imbocco dei supermercati, rilanciando il nuovo «carrello tricolore». Alla prova dei fatti, però, il «patto anti-inflazione» sembra rischiare di trasformarsi in un trimestre di caccia al tesoro. E una volta trovato, questo tesoro non brilla poi troppo. Non che ci si aspettasse una svolta salvifica, ma qualcosa in più forse sì. Basta destreggiarsi tra le corsie di un paio dei principali market della città. I clienti certo non s’affannano a svuotare gli scaffali dai prodotti «a prezzi bloccati», anche perché quei prodotti non sono proprio tra i più gettonati: in generale le grandi catene hanno incluso solo una gamma ristretta di prodotti (diverse decine, ma a fronte di un’offerta commerciale quasi sterminata), peraltro quelli a proprio marchio e dunque già di per sé i più convenienti (o, come punzecchia qualche cliente, «che spesso sono già scontati»). «Serve il lanternino», ride amaramente una pensionata in cerca della pasta a prezzo scontato, dopo aver fatto passare tutti i marchi più noti per poi trovare quello col «carrello tricolore». Ma soprattutto, si chiede un’altra cliente: «Come faccio a sapere quanto risparmio, visto che non c’è il prezzo vecchio?».

Partito ufficialmente l’1 ottobre, il «trimestre anti-inflazione» durerà sino a fine anno: in questo periodo, spiega il governo, «le imprese aderenti promuoveranno una selezione di articoli a prezzi contenuti mediante modalità flessibili». Inizialmente in tutta la Bergamasca era segnalata l’adesione di 303 attività commerciali, ora il nuovo elenco è salito a quota 385; ci sono anche alcuni dei supermercati più noti, come Esselunga, Coop, Conad, Il Gigante, Iper e così via, ma pure le farmacie (la lista completa è sul sito www.mimit.gov.it).

«Operazione di facciata»

«Un’operazione di facciata», la definisce Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo. «Ma è l’impressione che avevamo avuto sin dall’inizio, confermata poi dai fatti – aggiunge Busi –: il risparmio è irrisorio, non tutti i negozi hanno aderito, e quelli che hanno aderito hanno scelto anche dei prodotti che periodicamente già scontavano. Insomma, cambia poco o niente. Nelle premesse l’operazione poteva essere positiva, a fronte del costo della spesa che sale ormai senza freni: nella realtà, invece, si è rivelata un flop autocelebrativo. Peraltro le associazioni dei consumatori non sono state coinvolte nell’operazione, e rimane il nodo dei controlli». «E potrebbe esserci addirittura un paradosso – segnala Christian Perria, presidente di Federconsumatori Bergamo –. L’iniziativa prevede che i prezzi siano bloccati per tre mesi: bene, ma se il prezzo di una materia prima, per esempio il latte, dovesse scendere nel corso di questo trimestre, i prezzi rimarranno comunque più alti? È difficile che succeda, visto che l’inflazione continua a correre, ma anche questo è un aspetto che sembra essere stato tralasciato. È venuta a galla la sconfortante realtà che prospettavamo: al di là delle buone intenzioni e dell’ottimismo, c’è poca concretezza».

Risparmi delle famiglie: -1,4 miliardi