Avanzano i brevetti «made in Bergamo». Indietro quelli green - L’analisi

Anche in piena pandemia la «fabbrica delle idee» bergamasche non si è mai fermata. Anzi proprio gli ultimi anni sono stati i più fecondi sul fronte dei brevetti, come fa sapere la Camera di commercio prendendo spunto dai dati dell’Ufficio Brevetti Europeo. L’anno che ha registrato la migliore performance è proprio il 2021 (l’ultimo di cui si possiedono dati disponibili) con 143 brevetti, mentre il punto minimo si era toccato nel 2015 arrivando solo a quota 82. Dal 2008 all’anno scorso, gli inventori bergamaschi hanno comunque ottenuto ben 1.655 brevetti, con una media sicuramente accettabile, e la quota di brevetti bergamaschi sul totale regionale che oscilla tra i valori dell’8% nel 2018 (il più basso) e del 12% nel 2013 (il più alto).