Bcc di Bergamo, i soci approvano la fusione con Milano. Baggi: «Più forti insieme»

Gli oltre 7.600 soci del pluricentenario Istituto di Credito Cooperativo di Bergamo sono stati chiamati a esprimersi, attraverso il rappresentante designato, in merito al progetto di aggregazione con la BCC Milano a seguito della delibera dei rispettivi Consigli di Amministrazione, l’approvazione della Capogruppo Iccrea Banca e l’autorizzazione alla fusione per incorporazione da parte della BCE.

Banca di credito cooperativo di Bergamo

Hanno validamente conferito delega di voto al «rappresentante designato» - individuato nella persona di Andrea Renato Vetturi - 1017 soci per l’Assemblea straordinaria e 779 soci per l’Assemblea ordinaria. L’approvazione dei soci - preceduta nei mesi scorsi da un fitto calendario di incontri al fine di presentare il piano di fusione sul territorio - è avvenuta quasi all’unanimità (92%) nel corso di un’assemblea straordinaria , preceduta da quella ordinaria, in cui è stato approvato (dal 95% dei soci) anche il bilancio dell’Istituto, presso la sede della Banca di Credito Cooperativo Bergamo, in via Clara Maffei 2 a Bergamo.