Benessere, saloni affollati dopo lo stop Cresciuta la lotta all’abusivismo

All’inizio obbligati a rialzare le saracinesche dopo gli altri, il 1° giugno, nonostante tutte le misure di sicurezza e prevenzione; poi l’anticipo al 18 maggio, grazie anche a una forte azione di lobby condotta da Confartigianato che aveva denunciato la discriminazione nei confronti di un comparto che avrebbe rischiato di pagare più di altri gli effetti di questa crisi.

«Sicuramente il settore ha rischiato di essere penalizzato – rimarca Maurizio Locatelli, rappresentante dell’area Benessere di Confartigianato Imprese Bergamo – perché chi doveva decidere sulle aperture è sembrato non si sia reso conto che nei saloni di acconciatura ed estetica quasi tutte le misure di tutela della salute, protezione individuale, pulizia, sanificazione continua di ambienti e attrezzature sono in essere già da anni, come l’utilizzo dei prodotti monouso. Abbiamo solo dovuto integrare pochi altri accorgimenti, come il distanziamento. A questo proposito la nostra organizzazione, con Confartigianato nazionale, ha elaborato e presentato proposte dettagliate su come poter tornare a svolgere le attività osservando scrupolosamente le indicazioni delle autorità sanitarie, che i nostri associati hanno responsabilmente accettato e applicato».