Benzina alle stelle, fino 2,4 euro servito autostrada

Il prezzo raggiunge a volte punte elevatissime lungo la rete autostradale (il top è 2,4 euro la verde al servito in un distributore sulla A1). Lo afferma il Codacons. Replica a stretto giro il Mimit ricordando i prezzi medi: il prezzo medio per la giornata di oggi negli oltre 20mila distributori del Paese è pari a 1,699 euro per il gasolio e a 1,796 euro per la benzina, mentre il prezzo medio sulla rete autostradale nazionale è per il gasolio pari a 1,806 euro e per la benzina a 1,896 euro.

La risposta del governo

«Come rilevato da un’associazione, - scrive il ministero - vi sono alcuni distributori lungo la rete autostradale che praticano un prezzo più alto nella modalità servito. Al contempo è bene considerare che vi siano migliaia di operatori che, ad oggi, praticano un prezzo in linea o anche più basso della media nazionale. Proprio per questo è importante continuare a promuovere la trasparenza e la corretta informazione verso i consumatori, evitando di diffondere fake news».

La replica del Codacons

Replica il Codacons: «È davvero paradossale che il Mimit, per negare l’allarme sui listini elevati praticati da alcuni impianti autostradali, smentisca se stesso. Il ministero infatti evidentemente non sa che i dati forniti oggi dal Codacons sono stati estrapolati dallo stesso sito web del Mimit». Secondo il Codacons tra balzelli sui biocarburanti e quotazioni del petrolio al rialzo secondo le ultime rilevazioni di Staffetta Quotidiana sui prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del Mimit, la benzina al self service si è attestata a 1,793 euro/litro, 1,695 euro/litro il gasolio, mentre al servito la verde raggiunge 1,933 euro/litro, 1,835 euro/litro il gasolio.

L’aumento in particolare in autostrada

E se questi sono i prezzi sulla rete urbana, la situazione si complica in autostrada: il Codacons, che ha monitorato i listini comunicati dai gestori e pubblicati sul sito del Mimit, registra listini che raggiungono addirittura i 2,4 euro al litro.

«Alla data del 10 gennaio la benzina al servito ha toccato i 2,409 euro al litro sulla A1, (2,319 euro/litro il gasolio), un valore sfiorato anche sulla A21 con 2,399 euro/litro (2,299 euro il diesel). - spiega l’associazione - Diversi impianti autostradali vendono la benzina sopra i 2,3 euro al litro: 2,366 euro sulla A4, 2,359 euro sulla A14, 2,349 euro sulla A11, 2,345 euro sulla A7, 2,339 euro sulla A22, 2,319 euro su A8 e A26. In modalità self, invece, la benzina ha superato i 2 euro al litro presso diversi distributori: 2,039 euro/litro sulla A14, 2,029 euro su A4 e A22, 2,009 euro sulla A1». Pur trattandosi di casi limite, il trend al rialzo è confermato dal confronto con i listini alla pompa praticati a dicembre: «sulla rete urbana, rispetto ai prezzi praticati il mese scorso, un pieno di benzina costa oggi quasi 2,2 euro in più, mentre per un pieno di gasolio la spesa sale di 2,4 euro - analizza ancora il Codacons - Su base annua, e considerando una media di due pieni al mese, l’aggravio di spesa è rispettivamente di +52 euro ad automobilista per la benzina, +57,6 euro per il diesel». Il timore è che l’andamento dei prezzi dei carburanti, come già avvenuto in passato, vada «fuori controllo» e possa innescare una spirale inflattiva con conseguenze sulla spesa delle famiglie.