Bergamasche quotate: Brembo, Sdf e Radicifin comandano per ricavi

Aziende bergamasche in risalita nell’annuale report di Mediobanca con lo studio «Principali società italiane quotate» : riferendosi ai risultati 2022, si evidenzia infatti una sostanziale crescita, un po’ di tutte le realtà che vedono protagoniste le principali realtà orobiche, impegnate in una non facile «rimonta» nel post pandemia, che però ha dato frutti importanti.