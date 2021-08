Bergamaschi più risparmiosi Nelle banche 37, 3 miliardi

Nonostante i venti di ripresa che hanno incominciato a soffiare nella primavera 2021 (complice soprattutto la messa a punto del Pnrr del Recovery Plan) i risparmiatori bergamaschi continuano a incrementare i loro conti correnti a scapito dei consumi e degli investimenti anche se a marzo (ultimo dato disponibile) è tornata con il segno più anche la raccolta indiretta. I depositi bancari nei primi cinque mesi del 2021 sono cresciuti quasi del 2,5% (da 36,48 miliardi sono saliti a 37, 37 miliardi) registrando un aumento graduale sempre contrassegnato dal segno più, diversamente dalle due provincie lombarde più «ricche», Milano e Brescia. Queste, infatti, hanno segnato rispettivamente ad aprile (Brescia – 0,42%) e a maggio (Milano – 0,49%) una leggera flessione sull’andamento positivo della raccolta bancaria che ormai si registrava ininterrottamente da molti mesi.

L’incremento sui conti corrente

È un trend che si conferma a livello nazionale come evidenzia la rilevazione del Centro Studi di Unimprese, elaborato sui dati della Banca d’Italia: i risparmi degli italiani hanno quasi raggiunto la vetta dei duemila miliardi di euro. Nei mesi segnati dall’emergenza Covid, le riserve degli italiani sono aumentate di oltre 110 miliardi (+6%), dai 1.877 miliardi di aprile 2020 ai 1.988 miliardi di aprile 2021. L’incremento si è concentrato prevalentemente sulla liquidità registrata sui conti correnti, con un saldo complessivo pari a 1.374 miliardi, in aumento di oltre 153 miliardi (+12%) in 12 mesi. Anche i depositi rimborsabili hanno presentato un saldo attivo, passando da 312,4 miliardi a 317,5 miliardi con un aumento di 5,1 miliardi (+1,64%). In calo, invece, sono i depositi vincolati, scesi di 9,2 miliardi (-4,38%) da 210,1 miliardi a 200,9 miliardi. Dati questi che descrivono una situazione tuttora di incertezza in cui famiglie e imprese preferiscono mantenere le risorse finanziarie sempre disponibili, abbandonando forme di risparmio meno liquido.