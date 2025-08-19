Bergamaschi sempre protagonisti in Borsa: Rocca in vetta

Dall’acciaio all’automotive, dal packaging alla chimica, Bergamo conserva un ruolo di peso in Piazza Affari. La nuova classifica dei Paperoni di Borsa stilata da «Milano Finanza» e aggiornata al 1° agosto 2025 fotografa undici famiglie e imprenditori orobici capaci di muovere miliardi, con patrimoni che vanno da 7 milioni a quasi 10 miliardi di euro. In assoluto è il ministero dell’Economia e delle Finanze a detenere lo scettro degli investimenti, direttamente o attraverso le sue controllate, come Cassa depositi e prestiti: vale 81 miliardi, con un incremento del 26,7% rispetto all’anno scorso, grazie all’ottimo andamento del comparto difesa, con Leonardo (+121%) e Fincantieri (+225%) in testa, e alle solide performance di Poste Italiane, Italgas e Webuild.

La graduatoria complessiva censisce anche 751 privati con patrimoni azionari per 197 miliardi di euro, che corrispondono al 20% della capitalizzazione complessiva di Borsa Italiana, compreso Euronext Growth Milan. Il primato bergamasco resta in mano alla famiglia Rocca, proprietaria di Tenaris, leader mondiale nei tubi d’acciaio per il settore oil&gas e infrastrutture energetiche, che con un patrimonio di 9,9 miliardi (+6,9%) guadagna la seconda posizione assoluta in Italia, dietro solo agli eredi di Leonardo Del Vecchio (51,5 miliardi in azioni, +31% rispetto al 2024).

Bombassei e Pesenti

Tra i big orobici segue Alberto Bombassei, storico protagonista dell’automotive con i sistemi frenanti e la componentistica Brembo, investitore anche in Pirelli, che perde una posizione a livello nazionale classificandosi 26° (-15,3%, a 1,52 miliardi). Terzo posto (e 44° assoluto) per la famiglia Pesenti, che con Italmobiliare, holding diversificata attiva nel food, packaging e real estate, si attesta a 565 milioni (-5,9%). Scorrendo la graduatoria, Marco Francesco Eigenmann, presidente di Fine Foods di Brembate, player del settore farmaceutico e nutraceutico, occupa la 121esima posizione nazionale con 89,9 milioni (-7,3%), mentre Gianmarco Lanza e sua madre Luciana Giudici (Fae Technology di Gazzaniga), attivi nell’elettronica e soluzioni digitali, con 27,8 milioni (-37,7%) si piazzano al 207esimo posto in Italia.

I bergamaschi in classifica