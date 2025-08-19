Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città
Martedì 19 Agosto 2025

Bergamaschi sempre protagonisti in Borsa: Rocca in vetta

LA CLASSIFICA. I proprietari di Tenaris al secondo posto della classifica assoluta di «Milano Finanza» dietro agli eredi di Del Vecchio. Fra i big storici, Bombassei, Pesenti e la famiglia Radici.

Lucia Ferrajoli
Lucia Ferrajoli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La Borsa di Milano
La Borsa di Milano

Dall’acciaio all’automotive, dal packaging alla chimica, Bergamo conserva un ruolo di peso in Piazza Affari. La nuova classifica dei Paperoni di Borsa stilata da «Milano Finanza» e aggiornata al 1° agosto 2025 fotografa undici famiglie e imprenditori orobici capaci di muovere miliardi, con patrimoni che vanno da 7 milioni a quasi 10 miliardi di euro. In assoluto è il ministero dell’Economia e delle Finanze a detenere lo scettro degli investimenti, direttamente o attraverso le sue controllate, come Cassa depositi e prestiti: vale 81 miliardi, con un incremento del 26,7% rispetto all’anno scorso, grazie all’ottimo andamento del comparto difesa, con Leonardo (+121%) e Fincantieri (+225%) in testa, e alle solide performance di Poste Italiane, Italgas e Webuild.

La graduatoria complessiva censisce anche 751 privati con patrimoni azionari per 197 miliardi di euro, che corrispondono al 20% della capitalizzazione complessiva di Borsa Italiana, compreso Euronext Growth Milan. Il primato bergamasco resta in mano alla famiglia Rocca, proprietaria di Tenaris, leader mondiale nei tubi d’acciaio per il settore oil&gas e infrastrutture energetiche, che con un patrimonio di 9,9 miliardi (+6,9%) guadagna la seconda posizione assoluta in Italia, dietro solo agli eredi di Leonardo Del Vecchio (51,5 miliardi in azioni, +31% rispetto al 2024).

Bombassei e Pesenti

Tra i big orobici segue Alberto Bombassei, storico protagonista dell’automotive con i sistemi frenanti e la componentistica Brembo, investitore anche in Pirelli, che perde una posizione a livello nazionale classificandosi 26° (-15,3%, a 1,52 miliardi). Terzo posto (e 44° assoluto) per la famiglia Pesenti, che con Italmobiliare, holding diversificata attiva nel food, packaging e real estate, si attesta a 565 milioni (-5,9%). Scorrendo la graduatoria, Marco Francesco Eigenmann, presidente di Fine Foods di Brembate, player del settore farmaceutico e nutraceutico, occupa la 121esima posizione nazionale con 89,9 milioni (-7,3%), mentre Gianmarco Lanza e sua madre Luciana Giudici (Fae Technology di Gazzaniga), attivi nell’elettronica e soluzioni digitali, con 27,8 milioni (-37,7%) si piazzano al 207esimo posto in Italia.

I bergamaschi in classifica

Bruno Mario Pianetti, presidente e a.d. di Planetel, operatore nelle telecomunicazioni e servizi Internet, si attesta invece 234esimo a livello nazionale con 18,9 milioni (-14,7%). Subito dopo si piazza Aniello Aliberti (International Medical Devices, specializzata in tecnologie medicali), che scala la classifica grazie a una crescita del 9,1% a 18,9 milioni, conquistando la 235esima posizione nazionale, con un balzo di ben 29 posti. La famiglia Caccia Dominioni di Tesmec, attiva nel settore delle tecnologie per infrastrutture energetiche, ferroviarie e digitali, si colloca al 239esimo posto con 18,2 milioni (-25,5%). La famiglia Gritti di Grifal, protagonista nel mondo del packaging e degli imballaggi sostenibili, con 10,1 milioni (-30,4%) occupa la 301ª posizione nazionale, mentre Giovanni Fassi, azionista di e-Novia, factory di start-up innovative e soluzioni per la mobilità smart, scende a 9,5 milioni (-33,2%) piazzandosi al 309° posto. Guadagna 22 posizioni rispetto allo scorso anno la famiglia Radici (Radici Pietro Industries &Brands), storica realtà della chimica e dei filati tecnici, che con 6,9 milioni (-8,2%) arriva al 352° posto in Italia. Nonostante l’esposizione alle oscillazioni settoriali e ai trend macroeconomici, la classifica evidenzia come, accanto alla solidità dei grandi nomi, anche le pmi orobiche siano capaci di dimostrare vivacità sui mercati finanziari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brembate
Gazzaniga
Economia, affari e finanza
Mercati, Borse
Macroeconomia
Paolo Rocca
Alberto Bombassei
Giovanni Fassi
Luciana Giudici
Marco Francesco Eigenmann
Gianmarco Lanza
Poste Italiane
Borsa Italiana
Piazza Affari
Cassa Depositi e Prestiti
Pirelli
Italgas