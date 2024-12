Bergamo, affitto in aumento rispetto al 2023 per il 62% dei commercianti

Sei negozi su dieci, a Bergamo, sono in affitto. Il 62% di questi ha registrato un aumento del canone rispetto al 2023. Il 18,2% ha avuto difficoltà a sostenere questa spesa e l’8,8% afferma che, in caso di nuovi aumenti, valuterà un cambio di sede.

Sono solo alcune delle principali evidenze emerse dall’osservatorio di Confcommercio Bergamo e Format Research. Dall’immagine emergente anche la crescente problematica dei locali sfitti, fenomeno aggravato nell’ultimo biennio secondo il 46% degli imprenditori, con un impatto negativo per tutte le attività che operano nell’area. Il 64,7% degli imprenditori, invece, esprime soddisfazione per il decoro urbano.

Caro affitti, aumenti per il 62%

La maggior parte delle attività non è proprietaria del locale: il 58,8% delle imprese è in affitto. Tra queste, come detto, il 62% ha registrato un aumento del canone rispetto al 2023, per la maggior parte tra il 5 e il 10%. Il 18,2% riporta di aver avuto difficoltà nel sostenere la spesa, da sommare agli aumenti dei costi energetici e dei tassi su finanziamenti e mutui.