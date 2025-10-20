Burger button
Economia / Bergamo Città
Lunedì 20 Ottobre 2025

Bergamo, dal 29 ottobre torna la Fiera Campionaria

L’EVENTO. Si celebra il 40esimo dell’ospedale da campo della Sanità alpina. Previsti più di 200 espositori.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore
Uno scatto dalla scorsa edizione della Fiera Campionaria
Uno scatto dalla scorsa edizione della Fiera Campionaria

Bergamo

La 46esima edizione della Fiera Campionaria, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre prossimi, celebrerà il 40esimo anniversario dell’ospedale da campo della Sanità alpina.

L’ospedale da campo

L’Ana allestirà la struttura su 3600 metri quadrati, all’interno di un padiglione di via Lunga. In questo modo verrà mostrato ai visitatori e alle scuole un fiore all’occhiello nazionale nato proprio a Bergamo nel 1976, un’eccellenza a livello di tecnologia e organizzazione. Nei quattro decenni l’ospedale ha girato tutta Italia e ha toccato anche Paesi stranieri per andare incontro alle emergenze che purtroppo si sono succedute nel tempo.

L’esposizione

Il percorso espositivo sarà inoltre arricchito da proiezioni, incontri, iniziative congressuali e momenti celebrativi, con la partecipazione delle fanfare e dei cori alpini provenienti da tutta Italia. A livello espositivo, l’edizione 2025 della Campionaria prevede la presenza di 200 realtà, circa la metà provenienti dalla provincia di Bergamo, oltre ad operatori in rappresentanza di 16 regioni italiane e 3 Paesi esteri (Croazia, Pakistan ed Ecuador) con oltre 40 settori merceologici rappresentati.

