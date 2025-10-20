Bergamo, dal 29 ottobre torna la Fiera Campionaria

L’ospedale da campo

L’Ana allestirà la struttura su 3600 metri quadrati, all’interno di un padiglione di via Lunga. In questo modo verrà mostrato ai visitatori e alle scuole un fiore all’occhiello nazionale nato proprio a Bergamo nel 1976, un’eccellenza a livello di tecnologia e organizzazione. Nei quattro decenni l’ospedale ha girato tutta Italia e ha toccato anche Paesi stranieri per andare incontro alle emergenze che purtroppo si sono succedute nel tempo.