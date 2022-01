Bergamo terra di inventori, nel 2021 brevettate 69 idee: trend in crescita

Bergamasca terra di inventori. A dimostrarlo sono i numeri dei brevetti che hanno superato l’esame. Nel 2021 sono stati 69 quelli rilasciati a fronte di 83 domande presentate da inventori residenti in Bergamasca. Dato che conferma la crescita tendenziale in atto dal 2015, con addirittura una fiammata nel biennio 2019-2020 in cui si è raggiunta la quota di rispettivamente 106 e 105 brevetti concessi. Ad essere oggetto di tutela sono le invenzioni industriali, i modelli di utilità e le nuove varietà vegetali. Se nel 2020, si legge nel report camerale, le invenzioni hanno riguardato soprattutto macchinari, procedure o prodotti per soddisfare necessità legate alla persona, negli ultimi mesi il primato delle innovazioni è tornato alla logistica, settore in cui rientrano circa il 34% delle idee sottoposte alla verifica degli esperti.

I titoli e i dettagli di queste invenzioni restano coperti da segreto per due anni dal momento in cui vengono registrati, quindi si può solo andare a ritroso nel tempo per capire dove si è concentrata l’attenzione negli ultimi anni. Bergamo ha visto nascere impianti innovativi per il trattamento di acque reflue, sistemi per la purificazione dell’aria da polveri e sostanze inquinanti e procedure di pretrattamento del biogas. In ambito edilizio sono stati progettati elementi modulari per le coperture di edifici, sistemi di monitoraggio per i dispositivi anticaduta e una tegola multicomponente per la produzione di energia. C’è chi ha brevettato macchinari per la cottura automatica e veloce di cibi, un attrezzo universale per la rieducazione posturale e un procedimento per il confezionamento asettico. Tra le invenzioni curiose anche dei capi di abbigliamento componibili nonostante, proprio il settore tessile, sia quello che negli ultimi anni conta il minor numero di brevetti.