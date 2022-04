Berneri, boom di ricavi rispetto al pre-Covid: ora amplia la sede

La pandemia, specie nell’agroalimentare, ha spronato tutti a dare il massimo. Un esempio eloquente è rappresentato dalla Berneri, tra le principali aziende specializzate nella stagionatura e nella commercializzazione di formaggi a pasta dura, in particolare Grana Padano Dop e Parmigiano Reggiano Dop, che proprio per la recente crescita dei volumi e del fatturato, ha deciso di ampliare la sede di Lallio che nel 2023 potrà ospitare 60 mila forme.

I ricavi risultano infatti in continua crescita, soprattutto a cavallo dell’emergenza sanitaria. Se infatti nel 2020 erano di 26 milioni di euro (contro una media di poco superiore ai 20 nelle annate precedenti), lo scorso anno è salito a 33 milioni e «ora l’obiettivo consiste nel mantenere gli stessi livelli di fatturato, tenendo presente che oggi stiamo vivendo un calo dei consumi e anche i prezzi cambiano di giorno in giorno – afferma Giorgio Berneri, amministratore unico di Berneri, che porta avanti l’attività di famiglia insieme al figlio Francesco -. Per proseguire al meglio nella crescita aziendale abbiamo deciso l’allargamento del nostro magazzino di stagionatura, con un investimento di 1.5 milioni sia nella struttura, di 700 metri quadrati, che in nuovi macchinari all’avanguardia».