Black Friday, spesa tra 125 e 175 euro a famiglia: «Maxi sconti online, preoccupati per i negozi di vicinato»

Tra mail, promozioni e messaggi, ci si proietta verso il week-end di sconti per il Black Friday e, per acquisti hi-tech, con il Cyber Monday di lunedì 27 novembre. Caro mutui e inflazione impongono maggiore attenzione alle spese, ma tra offerte e promozioni, Ascom Confcommercio Bergamo stima un budget che oscilla tra i 125 e i 175 euro ( in aumento sul 2022, quando si prevedevano 120 e i 160 euro a famiglia, per 470 mila nuclei orobici). La spesa prevista tra città e provincia di Bergamo sarà quindi di 70,5 milioni di euro.

Quest’anno si preannuncia quindi un Black Friday in lieve crescita nei consumi rispetto all’anno scorso (quando la spesa stimata era di oltre 68 milioni), ma il valore in aumento è imputabile in larga misura all’effetto inflazione, oltre che all’allungamento progressivo dei giorni di sconti. In crescita anche la tipologia di beni e servizi in vendita, che spaziano dall’arredamento agli abbonamenti in palestra, ai viaggi. In attesa dei dati sui consumi effettivi , Ascom prevede tuttavia un aumento della percentuale di coloro che rinunceranno al Black Friday e anche ai regali di Natale.

Le piattaforme digitali

Nel periodo della «settimana nera» si prevede un calo degli acquisti, dal numero di clienti allo scontrino, soprattutto per i canali tradizionali di vendita. In attesa dei dati del 2023, il timore è che quest’anno, mentre terrà la percentuale degli acquisti on line - che potrebbe anche salire al 75% degli acquirenti nella settimana del Black Friday e nella giornata del Cyber Monday- ci sarà invece una riduzione delle persone che utilizzeranno i canali più tradizionali come i negozi di vicinato, a cui si affiderà per gli acquisti un cliente su cinque (20%). Sul web la spinta dei grandi brand e delle piattaforme di commercio stia preparando i clienti a sconti molto forti. La preoccupazione di un duro colpo alla rete dei negozi tradizionali in favore dell’e-commerce è molto forte per l’associazione commercianti: «Basta digitare online Black Friday sui motori di ricerca per comprendere come la spinta delle piattaforme di commercio stia preparando i clienti a sconti (dal 50% al 75%), che non sono assolutamente sostenibili per nessun canale tradizionale di vendita –sottolinea Oscar Fusini, direttore Ascom Confcommercio Bergamo –. Guerra e fattori geopolitici spaventano - quindi frenano gli acquisti anche per il segmento che ha alta capacità di spesa – mentre l’inflazione e il caro mutui stanno impoverendo ulteriormente molte famiglie bergamasche. Aumenta per necessità il ricorso a canali di approvvigionamento più economici e questa situazione rischia di spostare intere fasce di consumatori verso i canali digitali, più di quanto non abbia fatto la pandemia, peraltro in ambienti di acquisto in cui le possibilità dei controlli e le tutele contro le truffe sono limitate».

Il dato nazionale