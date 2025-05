Bonus assunzioni giovani: c’è il modulo sul sito Inps

Con il bonus giovani under 35 (ovvero, per i lavoratori con un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) arrivano gli incentivi introdotti dal decreto Coesione per favorire l’occupazione dei giovani. L’agevolazione è rivolta a tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, e prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro al mese di importo L’esonero non è cumulabile con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Il bonus è valido per l’assunzione di lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri, mentre sono esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e i contratti di apprendistato.

L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro al mese di importo. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500 euro suddivisi in 31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. I datori devono presentare domanda tramite il modulo ora disponibile sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza, digitando nel motore di ricerca della home page (www.inps.it), il servizio «Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)», accedendo tramite Spid, Cie o Cns. La fruizione degli esoneri è subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (Dl n. 150/2015), al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.

Come si applica la misura