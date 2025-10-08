Bonus sport, ora si apre la seconda «finestra»

Domande in ordine cronologico

Attenzione: le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione e l’assegnazione del contributo sarà operativo fino a esaurimento delle risorse disponibili: è bene quindi muoversi il prima possibile. La misura ha una dote complessiva pari a 30 milioni di euro e vuole sostenere le spese per le attività sportive e ricreative (es. iscrizioni, quote annuali e abbonamenti) effettuate da figli minorenni nei periodi extra-scolastici, promuovendo l’attività motoria e consentendo l’accesso in particolare a chi versa in condizioni di maggior disagio.