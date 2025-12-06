Boom di spese sanitarie: i bergamaschi pagano oltre 1.100 euro l’anno «di tasca propria»

Le dichiarazioni dei redditi 2025 (relative ai redditi 2024) fotografano un aumento costante delle spese sanitarie sostenute direttamente dai cittadini bergamaschi. Su 61.002 dichiarazioni, ben 41.536 – il 68% – riportano costi per visite, esami, ticket o farmaci. La spesa media «out of pocket» raggiunge 1.128 euro a contribuente, con un incremento di 44 euro in un anno.

Lavoratori attivi e pensionati: quanto spendono

Tra i lavoratori la media si attesta a 1.055 euro (+37 euro), mentre tra i pensionati la situazione è ancora più pesante: 1.208 euro, 51 euro in più rispetto all’anno precedente. Una crescita che colpisce soprattutto chi ha bisogni sanitari continui e maggiori fragilità economiche.

Cgil: «Una tassa che cresce ogni anno»

Marco Toscano, segretario generale della Cgil Bergamo, parla di un fenomeno ormai strutturale: «La spesa sanitaria diretta è diventata una tassa aggiuntiva che pesa su lavoratrici e lavoratori. Il finanziamento al Servizio sanitario nazionale resta fermo al 6,16% del Pil, lontano dal 7% che dovrebbe essere il minimo. Senza risorse adeguate, chi può paga, chi non può rinuncia: accade già al 10% degli italiani».

Sulla stessa linea Giacomo Pessina, segretario dello Spi Cgil Bergamo: «Per gli anziani è una spesa inevitabile e sempre più pesante. Le carenze del servizio sanitario regionale amplificano un disagio che conferma la necessità di investimenti in sanità, sociale e non autosufficienza».

Verso lo sciopero del 12 dicembre