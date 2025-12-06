Burger button
Economia / Bergamo Città
Sabato 06 Dicembre 2025

Boom di spese sanitarie: i bergamaschi pagano oltre 1.100 euro l’anno «di tasca propria»

SANITÀ. Record di costi nelle dichiarazioni dei redditi 2025.

Spese sanitarie a carico dei bergamaschi salgono ancora: in media si spendono di tasca propria oltre 1.100 euro l’anno.
Spese sanitarie a carico dei bergamaschi salgono ancora: in media si spendono di tasca propria oltre 1.100 euro l’anno.

Bergamo

Le dichiarazioni dei redditi 2025 (relative ai redditi 2024) fotografano un aumento costante delle spese sanitarie sostenute direttamente dai cittadini bergamaschi. Su 61.002 dichiarazioni, ben 41.536 – il 68% – riportano costi per visite, esami, ticket o farmaci. La spesa media «out of pocket» raggiunge 1.128 euro a contribuente, con un incremento di 44 euro in un anno.

Lavoratori attivi e pensionati: quanto spendono

Tra i lavoratori la media si attesta a 1.055 euro (+37 euro), mentre tra i pensionati la situazione è ancora più pesante: 1.208 euro, 51 euro in più rispetto all’anno precedente. Una crescita che colpisce soprattutto chi ha bisogni sanitari continui e maggiori fragilità economiche.

Cgil: «Una tassa che cresce ogni anno»

Marco Toscano, segretario generale della Cgil Bergamo, parla di un fenomeno ormai strutturale: «La spesa sanitaria diretta è diventata una tassa aggiuntiva che pesa su lavoratrici e lavoratori. Il finanziamento al Servizio sanitario nazionale resta fermo al 6,16% del Pil, lontano dal 7% che dovrebbe essere il minimo. Senza risorse adeguate, chi può paga, chi non può rinuncia: accade già al 10% degli italiani».

Sulla stessa linea Giacomo Pessina, segretario dello Spi Cgil Bergamo: «Per gli anziani è una spesa inevitabile e sempre più pesante. Le carenze del servizio sanitario regionale amplificano un disagio che conferma la necessità di investimenti in sanità, sociale e non autosufficienza».

Verso lo sciopero del 12 dicembre

Il crescente ricorso alle spese private si inserisce in un quadro di sottofinanziamento che, secondo il sindacato, mette a rischio l’universalità del sistema. Anche per questo Cgil, Cisl e Uil saranno in piazza il 12 dicembre: chiedono più risorse, accesso alle cure senza ticket insostenibili e un servizio sanitario pubblico realmente garantito a tutti.

