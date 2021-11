Brembo, Bombassei passa il testimone a Tiraboschi

Alberto Bombassei lascerà l’incarico di presidente del gruppo Brembo per assumere il ruolo di presidente emerito. È quanto emerso dalla riunione del consiglio d’amministrazione della società in corso nella giornata di martedì 16 novembre. Il passaggio avverrà dopo una l’assemblea straordinaria convocata per il 17 dicembre che modificherà lo Statuto. In tale occasione sarà innanzitutto sottoposta agli azionisti, in seduta straordinaria, la proposta di modificare lo statuto introducendo il ruolo del Presidente Emerito e prevedendo la possibilità, per il Consiglio di amministrazione, di costituire un Comitato di indirizzo strategico dotato di funzioni propositive e consultive e chiamato ad esprimersi sulle linee strategiche e sulle azioni finalizzate allo sviluppo del gruppo Brembo.

In caso di approvazione della proposta di modifica dello Statuto sociale, l’assemblea, in seduta ordinaria, sarà chiamata a nominare il nuovo presidente del Consiglio di amministrazione, a seguito della decisione di Alberto Bombassei di rinunciare a tale carica e al ruolo di Consigliere di amministrazione, con effetto dalla data della seduta assembleare. A tale riguardo, il Consiglio di amministrazione formula la proposta all’Assemblea di nominare alla carica l’attuale vice presidente esecutivo, Matteo Tiraboschi, cui il successivo Consiglio di amministrazione conferirà le relative deleghe esecutive. Il Ceo sarà Daniele Schillaci.