Brembo entra nel mondo delle mountain bike con Specialized

Brembo, fornitore di impianti frenanti per Formula 1 e MotoGP, amplia il proprio orizzonte nel mondo delle applicazioni per due ruote. L’azienda, leader tecnologico nel Motorsport, entra ufficialmente per la prima volta nel mondo delle competizioni mountain bike, precisamente nel campionato del mondo Downhill, a fianco di un partner d’eccezione: il Team Gravity di Specialized Bicycles, una delle realtà internazionali più importanti del mondo cycling.